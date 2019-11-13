美軍用抖音宣傳招兵　美國政客警告有國家安全風險

抖音海外版TikTok風靡全球，美國陸軍甚至利用TikTok發佈徵兵廣告。對此，美國政客再度以國家安全為由出面干預。參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）去信陸軍部長，警告軍隊使用TikTok和其他中國社交媒體的風險。

海外版抖音TikTok也被美國扣上了中國威脅的帽子。（VCG）

綜合媒體11月13日報道，美軍少將、徵兵負責人穆斯（Frank Moose）稱，下屬告訴他TikTok在徵兵時非常有效。

據悉，TikTok上的「美軍」標籤下已產生了大量影片和約82億次播放量。因此，為了「推廣陸軍和徵兵信息」，陸軍徵兵司令部今年夏天將TikTok也作為了官方宣傳平台之一，同時一些徵兵官員也在私人帳號上宣傳。

對此，《國會山報》11月12日報道，參議院民主黨領袖、紐約州參議員舒默（Chuck Schumer）致信陸軍部長麥卡錫（Ryan McCarthy），表達對軍隊使用TikTok和其他中國社交媒體的警告。

舒默表示：「我意識到為了吸引更多年輕人參軍，陸軍需要調整徵兵方式。但我敦促你們使用這些社交平台前，評估一下中國科技公司可能帶來的國家安全風險。」

此外，舒默還警告稱，「使用TikTok，可能對軍隊人員的專業和個人能力造成潛在的損害」。他還認為，TikTok等社交媒體可能與中國情報部門合作：「專家們擔憂TikTok收集用戶數據，包括通訊內容、IP地址、位置和其他敏感的個人信息。」

舒默要求陸軍部長麥卡錫在12月6日前，回答陸軍是如何評估TikTok潛在的安全風險的，和有哪些可能替代它的招聘工具。