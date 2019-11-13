美國最大乳業公司申請破產保護

美國最大乳業公司迪恩食品（Dean Foods）11月12日宣布，已根據破產法第11章申請破產保護，以維持業務運營，並尋求出售公司時解決債務。

美國乳業市場競爭加劇，Dean Foods宣布主動申請破產保護。（圖為美國加州山景城超市中迪恩食品旗下產品DairyPure牛奶）（VCG）

迪恩食品成立於1925年，於1981年在紐交所上市，是美國最大乳業公司，其在美國29個州擁有逾60家制造廠。該公司擁有DairyPure，TruMoo，Friendly等50個品牌。

然而，隨着美國牛奶市場消費量持續的下滑和競爭的加劇，迪恩食品處境日漸艱難。

美國有線新聞網絡（CNN）稱，該公司2019年上半年的銷售額下降了7％，利潤下降了14％。而2018年迪恩食品的銷售額僅為78億美元，較十年前下降38％。

2019年6月下旬，該公司股價在上市20多年以來首次收盤跌破1美元。年初至今，其股價已跌超80%，目前暫報0.8美元。

自2019年以來，美國政府對從中國進口商品加徵多輪關税。作為反制措施，中國政府也對從美國進口的部分商品加徵關税，其中包括乳製品等農產品。該舉措對美國農業造成打擊，而美國乳製品行業也在逐漸失去中國市場。

美國乳製品出口協會負責人指出，由於中國加徵關税，2019年上半年奶粉、奶酪、乳清產品和乳糖等主要乳製品對華出口按年減少54%，降幅很大。而中國是美國乳製品企業的主要海外市場之一。

投資分析機構Seeking Alpha的宏觀分析師曾在2018年6月預測，迪恩食品將受到加徵關税的不利影響，建議做空迪恩食品。而迪恩食品的股價也在2018年下半年開啟大跌走勢。