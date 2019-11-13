美國軍艦再穿越台灣海峽　中國軍方發警告

中美關係近來十分緊張，美國軍艦11月12日再次穿越台灣海峽，中國軍方13日敦促美方謹慎處理涉台問題。

中國人民解放軍東部戰區新聞發言人張春暉空軍大校11月13日發表談話表示，近日，美「錢斯洛斯維爾」號巡洋艦穿航台灣海峽。美軍艦機的一切活動都在中國軍隊掌握之中。

他還說：「我們要求美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，慎重處理涉台問題，以免損害中美關係和台海地區和平穩定。中國軍隊將始終保持高度戒備，堅決捍衛國家主權和領土完整。」

美國霍士新聞11月12日報道，一艘美國軍艦11月12日經過台灣海峽，向北京發出信號。這是9月份以來美國軍艦首次越過台灣海峽，也是美國軍艦今年第9次穿越台灣海峽。

報道引述美國第七艦隊發言人莫穆森（Reann Mommsen）的話說，美國海軍導彈巡洋艦「錢斯洛斯維爾」號當地時間11月12日依國際法規定例行經過台灣海峽。這個舉措「展現美國對自由印太地區的承諾」。他說，美國海軍將持續在任何國際法允許的地方飛行、航行和操作。

美國海軍一位軍官表示，在通行過程中，「與（中國）船隻和飛機之間所有的互動都是專業和常規的。」

就在11月5日，中國防長魏鳳和在與美防長埃斯珀（Mark Esper）通話時也談到了台灣問題。中國國防部的聲明說，魏鳳和在台灣、南海、涉港、涉疆等問題上表達了中方原則立場。

埃斯珀將於11月13日開始訪問韓國、泰國、菲律賓與越南，預計會在曼谷出席東盟國防部長擴大會議期間，與中國國防部長魏鳳和會晤。

中國駐美大使崔天凱2019年6月18日在紀念中美建交40周年活動上發表了講話，台灣問題是中美關係中最重要、最敏感的問題，一個中國原則是中美關係的政治基礎，這條紅線，不可逾越。

針對台灣問題，美共和黨籍參議員霍利（Josh Hawley）11月12日在美國安全中心（CNAS）就美國外交政策發表講話說，美國的軍事規劃應該把台灣作為重點，正如特朗普（Donald Trump）政府的國家安全戰略中所揭示的一般，重要的是不能讓北京在台灣議題上造成「既定事實」。

不過霍利說，要達到這個目標，美國不能只靠自己，還有很多工作要做。美國必須改變在地區的軍事態勢，還要連結地區的同盟和夥伴，使這個網絡成為整體計劃的一部分。

他說，「必須清楚地讓北京知道，如果它企圖攻擊台灣，那將遭到美國和一個來自盟國和夥伴組成的網絡的抵禦，那會迫使他們…他們將捲入一個非常巨大的戰役，而且國際社會將不會支持他們。我認為那將是我們軍事計劃的主要重點。」