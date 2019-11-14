韓媒：安倍晉三向金正恩秘密送親筆信　日本政府否認

日本首相安倍晉三被韓媒披露，在2019年三次派特使出訪朝鮮，並向朝鮮領導人金正恩送去親筆信。對此，日本政府火速回應。

韓國《朝鮮日報》11月13日報道稱，安倍曾於2019年5月到9月，分別三次以「特使」身份派出日本國家安全保障局長谷內正太郎秘密訪問朝鮮，並向金正恩送去親筆信。報道指出，親筆信的內容包括朝日邦交正常化、解決被朝鮮綁架的日本人問題，以及提議舉行朝日首腦會談等。

不過，這一說法立刻遭到日本官方否認。據日本時事通信社報道，日本官房長官菅義偉當地時間11月13日召開記者發布會，就「谷內正太郎秘密訪朝並遞交親筆信」一事澄清說：「此事並不存在」。但菅義偉也反覆強調：「日方願意無條件與朝鮮進行對話的立場完全沒有改變。」

日本政府否認首相安倍晉三派特使秘密出訪朝鮮以及送出親筆信。（Getty Images）

《朝鮮日報》則表示，安倍一直以來的主張是，日朝關係的改善需要以解決朝鮮綁架日本人問題為基礎。自今年5月起，安倍就一直提議無條件舉行日朝首腦會談，但朝鮮方面一直拒絕日本的提議。

《朝鮮日報》援引外交消息人士的話稱，日本之所以積極地提出日朝首腦會談，是為了「試圖擴大日本在朝鮮半島的影響力」。但在該報看來，日本在不和韓國協商的情況下獨自同朝鮮接觸會反映出愈發惡化的日韓關係，同時也會對朝鮮無核化進程產生負面影響。

一位不具名專家也對《朝鮮日報》提出了一種擔憂。該專家表示，如果對於日韓關係採取放任不管的態度，那麼韓國不得不面臨一個問題：在日本以後同朝鮮的接觸中，韓國可能被排除在外。

2018年4月韓朝首腦會談後，安倍會見了韓國總統文在寅，要求他在改善日朝關係中發揮仲裁作用。但2018年10月韓國對二戰時期日本徵用韓籍勞工案做出判決後，在對朝問題方面，日韓合作實際上處於中斷狀態。