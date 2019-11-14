特朗普與埃爾多安私交淵源深厚？　博爾頓：特朗普外交只看私利

前美國高官博爾頓透露，美國總統特朗普在處理與土耳其的外交關係上的決策，跟自己的私人利益分不開。

美國全國廣播公司（NBC）11月11日報道稱，9月因與美國總統特朗普（Donald Trump）訪日不和而被撤換的前美國總統國家安全事務助理博爾頓（John Bolton）6日在一個非公開聚會上表示：「在擔任助理期間，對（特朗普）總統的土耳其政策感到最受挫。他的外交決定可能完全基於其個人利害關係。」

博爾頓此前在處理外交關係方面偏向於「強硬」作風。（AP）

NBC報道稱，特朗普一家在土耳其伊斯坦堡有企業。特朗普的長女、白宮高級顧問伊萬卡（Ivanka Trump）和土耳其總統埃爾多安（Recep Erdoğan）出席了該企業的活動，兩位首腦及其家人的交情非常深厚。

有分析稱，這種關係可能對白宮消極應對土耳其攻擊庫爾德人、推遲對購買俄羅斯武器的土耳其實施經濟制裁等產生了影響。

《紐約時報》也指出，伊萬卡的丈夫、白宮高級顧問庫什納（Jared Kushner），埃爾多安的女婿、土耳其財政部長阿爾巴伊拉克（Ahmet Albayrak），特朗普在土耳其當地的生意夥伴媒體財閥艾登的女婿雅爾琛達（Muhammad Ali Yalda）等「三名實權者女婿」維持着緊密的關係，形成了美國和土耳其的非官方外交渠道。

特朗普本人也和他們關係深厚。2012年，當時是房地產企業家的特朗普出席了特朗普大廈在伊斯坦布爾的開業儀式，並會見了雅爾琛達。當時，他介紹雅爾琛達是「伊萬卡的了不起的朋友」。當時擔任總理的埃爾多安也出席了該活動。特朗普稱讚說：「埃爾多安是個好人，在美國和世界都受到高度尊敬。」

特朗普13日在華盛頓與埃爾多安舉行了首腦會談。這是10月美國迅速從敘利亞撤軍以及土耳其攻擊庫爾德人後兩國首腦首次會面，而且當天美國國會眾議院還舉行了針對特朗普進行彈劾調查的公開聽證會，因此此次首腦會談比其他首腦會談受到了更多的關注。