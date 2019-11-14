美國聯儲局主席鮑威爾：很難理解中國經濟

美聯儲（Federal Reserve，Fed）主席鮑威爾（Jerome Powell）11月13日表示，要想真正了解中國經濟的運作方式很難，中國的去槓桿行動是導致全球經濟增長放緩的原因之一。

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鮑威爾13日在華盛頓的國會聯合經濟委員會（Joint Economic Committee）作證時稱「很難了解中國」，又指「你可以讀到所有你想讀的內容，可以隨時訪問那兒，儘管如此，對我而言，我仍然覺得要想真正了解中國經濟的運作方式很難。」

舊金山美聯儲行長戴利（Mary Daly）13日也附和鮑威爾的說法，稱很難了解這個全球第二大經濟體經濟放緩的原因。

戴利在舊金山接受彭博電視採訪時說，很難分析出中國經濟放緩在多大程度上是因為它正在從兩位數增速自然過渡到一個更穩定的增長階段，還是因為出現了像歐洲那樣的周期性下滑或者減速。

評論稱，美方經濟部門高官這些言論凸顯出美國政策制定者在評估海外風險時面臨的挑戰，因為他們暗示，在美聯儲今年三次降息之後，他們對自己的貨幣政策立場感到滿意。中國第三季度6%的增長速度是自1990年代初期以來最慢的。

鮑威爾還指出，中國經濟日趨成熟，他認為中國領導人正在設法管控經濟高速增長三十年後迎來的長期下滑。不過他也指出，北京促增長的力度沒有金融危機後那麼大。

鮑威爾對聯合經濟委員會說道，「面對當前形勢，他們（中國政府）沒有採取大規模的刺激措施」，「他們更加謹慎小心。正如我確定你們所知道的那樣，他們正在開展去槓桿行動，已經進行了一兩年，並且還沒有真正後退，至少在試圖遏制債務的增長。順便說一下，這也是導致全球增長放緩的原因之一。」

戴利表示，在舊金山地區銀行於14日和15日召開的亞洲經濟政策會議（Asia Economic Policy Conference）上，研究人員將討論中國經濟的趨勢。

她說：「我們看到了中國經濟放緩對商業投資和其他領域的影響，所以我們正在思考」，「我們可以對數據做很多研究，思考研究論文，但是和那些生活在這個國家並在這些地區工作的人交談，是你真正得到這些信息的途徑。」