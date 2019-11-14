特朗普會晤埃爾多安　分歧未消反遭戲弄？

美國總統特朗普（Donald Trump）及土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）於11月13日在白宮舉行會晤。特朗普表示，他們是「非常好的朋友」。但這個「朋友」不僅未同特朗普解決兩國爭端，還再次絕妙地戲弄了特朗普。

2019年11月13日，特朗普（右）在白宮會見來訪的埃爾多安，就兩國經貿關係、敘利亞局勢和俄羅斯S-400系統等問題進行溝通。（VCG）

特朗普和埃爾多安在此次會晤中並未就土耳其購買俄羅斯S-400型防空導彈系統問題達成協議，而防空系統的爭端是美土兩國之間緊張關係的導火索。

特朗普在首腦會晤後的記者會上回應此事時態度十分模糊。特朗普稱，「土耳其引進俄羅斯S-400型防空導彈系統這種精巧的軍事裝備對我們（美國）來說是一個非常嚴峻的挑戰」，並強調「我們一直在就此進行磋商」。

美國《外交政策》11月13日報道對此評價稱，「本次首腦會談顯然徒勞無功」。此外，埃爾多安還把在白宮舉行的首腦會談及記者招待會作為宣傳土耳其主張的平台，向全世界傳播了「原汁原味」的土耳其見解。

土耳其於10月9日對敘利亞東北部發動軍事行動，引發美國會議員的譴責。埃爾多安對此表示，庫爾德民兵隊的炸彈攻擊導致敘利亞一個村莊裏的13名平民死亡，並指責庫爾德人是恐怖組織的源頭，因此土耳其對庫爾德人控制的敘利亞東北部展開行動是有理有據的。

此前，埃爾多安曾完全無視特朗普「不要逞英雄」、「不要當傻瓜」的告誡，並向特朗普表示，「期待美國立即停止對庫爾德民兵隊的支援」。

特朗普則試圖避免批評土耳其的軍事行動，同時對埃爾多安大加讚賞，稱土耳其是優秀的北約盟友、美國的戰略伙伴。

韓聯社11月14日報道指出，此前埃爾多安一直遭到媒體的抵制，因此對於在白宮獲得宣傳自己主張的機會他一定會感到非常滿意，「這是埃爾多安在宣傳戰略上的勝利，全世界都對他就進行了報道」。