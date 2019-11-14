俄羅斯農業部：對華大豆供應至2024年或增長一倍

俄羅斯農業部新聞辦公室11月13日接受俄羅斯衛星通訊社採訪稱，中方將向俄羅斯移交大豆育種用於種植測試，以確定大面積的種植潛力。辦公室表示，只要貿易關係按計劃發展以及俄大豆生產得以發展，至2024年俄羅斯對華大豆供應量或至少將增加一倍，達到200萬噸以上。

報道稱，10月21日至26日，俄中對華供應大豆問題工作小組成員訪問了俄羅斯遠東濱海邊疆區和阿穆爾州，參觀了一系列生產企業和大豆出口商以及運輸物流基礎設施。

辦公室表示，至2024年，俄羅斯對華大豆供應量或至少將增加一倍，達到200萬噸以上。2018年，俄羅斯向中國供應了86.2萬噸大豆，比2017年增加了91％。

中國國家主席習近平（前排左）同俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，前排右）6月28日在大阪拍攝二十國集團（G20）領導人全家福。（AFP）

從整體農產品對華出口上看，近10個月俄羅斯對華農產品出口比去年增長了四分之一、25.1%，達26億美元。至2024年可能增長1倍多，達到77億美元。

2019年俄羅斯供應中國市場農產品種類佔比情況：主要產品是明太魚，佔總出口額的30％，其他大額產品主要包括葵花籽油（8％）、蟹（7％）、大豆（6％）、鮭魚（6％）和菜籽油（5％）。

俄農業部還表示，目前，雙方正在積極努力就從俄羅斯向中國供應牛肉和牛副產品的條件意向書達成協議。有必要繼續努力消除雙邊貿易中的壁壘，特別是在豬肉供應問題上。俄羅斯聯邦動植物衛生監督局正在開展大量工作，以允許更多品種動物類產品進入中國，包括從非食品產品（例如皮、鹿角等）到生牛肉、羊肉和鹿肉。

由中國農業農村部副部長於康震率領的代表團曾在9月18日對俄羅斯別爾哥羅德州進行工作訪問。康震指出：「中國希望從其他國家進口豬肉，而俄羅斯在這方面是最具吸引力的合作伙伴。」

中國2019上半年進口美國大豆總額僅有590萬噸。美國彭博社統計得出，這是2004年以來的最低水平。自2018年7月6日對美大豆加徵首批25%的反擊性關税以來，中國從美國進口大豆量在2018年至2019年度下降至約1,430萬噸，創11年新低。而在2017年美國大豆約有六成出口至中國，以124億美元與華成交額穩居美農業出口貿易榜首，原本中國從美國年均大豆採購量超過3,000萬噸。

中國在與美方的貿易談判進程裏，多番遭遇對方提高關税、擴大打擊覆蓋面的突發情況。儘管特朗普10月11日曾在橢圓形辦公室公布中方承諾採購農產品額是500億美元。但中方官員11月13日對《華爾街日報》透露說：「我們總可以停止採購，如果事情變得惡化。」另有知情人士說，中方對於將具體採購農產品的金額數值落到可能將達成的階段協議紙面上，表現得有些機警。