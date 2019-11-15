日本雅虎聯手韓國LINE　韓媒：對阿里巴巴騰訊形成巨大威脅

在日本軟銀集團創辦人孫正義提議下，韓國LINE與雅虎日本正在協商合併方案，韓國媒體認為，這對於進軍東南亞的阿里巴巴與騰訊將會形成巨大威脅。

韓國《朝鮮日報》11月15日報道，NAVER與日本軟銀正在推進將各自的子公司LINE和雅虎日本合併的方案。雙方最快有望於11月底就合併案達成最終協議。如果雙方成功合併，將擁有超過1億名用戶，一口氣佔領日本互聯網市場。

14日上午，日本股市的LINE和Z Holdings（雅虎日本的母公司）發佈公告稱：「兩社正在商討合併，得出最終結論後將對外公布。」

韓國股市的NAVER也發佈公告稱：「LINE為與Z Holdings確保商業競爭力，正在討論多種方法。」

報道稱，如果雙方成功合併，在由美國（谷歌、Facebook、亞馬遜、Twitter）和中國（阿里巴巴、騰訊）主導的全球互聯網霸權競爭中，將以NAVER與軟銀同盟重量登場。李海珍（NAVER創始人）與孫正義（軟件銀行集團董事長）同盟的出現預計將對正將生死存亡寄託於進軍東南亞市場的中國的阿里巴巴和騰訊構成巨大威脅。

報道稱，NAVER和軟銀計劃成立分別持股50%的合資公司（中間控股公司）。由該合資公司控股Z Holdings，下設LINE和雅虎日本。

《日本經濟新聞》14日報道，兩社的全面合併方案是孫正義率先提出的。軟銀高層透露：「孫正義夢想打造『日本版阿里巴巴』。」

如果成功合併，NAVER-軟銀同盟將在日本互聯網、移動市場佔據強大的地位。網漫、遊戲、新聞、網絡銀行、虛擬貨幣等日本網絡市場的所有領域都將被納入本次合併的影響範圍。