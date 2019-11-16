美國兩官員均稱中美貿易談判有進展　美股三大指數收市創新高

美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）及美國白宮首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）11月14日及15日分別表示，中美貿易協議細節正在取得進展，消息刺激美股三大指數收市創新高。

受此消息影響，美股三大指數15日均突破歷史最高收市紀錄。道指最高上漲至28004.89點，標普500指數最高上漲至3120.46點，納指上漲至8540.83點，均創盤中歷史新高。

羅斯15日接受美國霍士新聞商業頻道（Fox Business Network）訪問時透露，中美正為首階段貿協進行最後修訂，但尚未完成，協議主要側重當前貿易方面，以及中國是否願意承諾購買400億至500億美元的農產品。他補充，中美極有可能達成協議，但「魔鬼藏在細節中」，現在還剩下最後一些細節。

羅斯稱，美方尚未決定12月15日，對1,560億美元中國商品加徵關税的計劃會否如期實施，重申美國總統特朗普（Donald Trump）立場，尋求與中國達成正確的貿易協議。羅斯指出，如果沒有達成協議，特朗普已經明確表示樂意接受美國對中國商品徵收關税，特朗普還沒有對即將實施的關税上調計劃做出任何改變。

羅斯表示，美國11月15日將與中國通過電話磋商貿易協議，但沒有透露參與者。

對於華為相關問題，羅斯稱，華為不適合參與美國5G網絡。

美國白宮首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）11月14日則稱，美國貿易談判團隊已經與北京進行了十分有建設性的對話，雙方正在為協議進入最後階段，即將結束已經持續了16個月的貿易戰。

彭博社11月15日報道稱，中美最近幾天舉行了工作級別的視像會議，主要討論的議題，從中國採購豬肉和大豆等美國農產品的詳細信息和時間表，到特朗普要求中國減少竊取知識產權的承諾。