【英國大選】工黨豪言一旦勝選全民免費上網

英國大選將在12月12日舉行，目前在民調中落後的在野工黨，黨魁郝爾彬（Jeremy Corbyn）豪言一旦勝選將會讓全民免費上網，且享用最高速的寬頻網絡。

郝爾彬11月15日在Twitter表示，工黨將使最快速的寬頻網絡變得免費，讓人人享用，他稱，工黨會確保科技巨企如亞馬遜（Amazon）、Facebook和Google等繳交合理的稅項，而不是要民眾每月交賬單。他形容這才是「真正改變」。

We'll make the very fastest broadband free for all.



Instead of you forking out for your monthly bill, we’ll make sure the tech giants like Amazon, Facebook and Google pay their fair share in tax.



That's real change. — Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) November 15, 2019

郝爾彬又表示「英國只有8%至10%的家庭安裝了光纖寬頻，但在日本，當地97%家庭都有。在去年，10個人內有8個人會遇到上網問題。我們會免費給大家帶來最快的寬頻連接，讓網絡走進英國每戶人家。」

英國首相約翰遜（Boris Johnson）批評工黨的計劃不切實際（Getty Images）

英國傳媒報道，工黨是打算一旦勝選，會把英國電訊集團（BT）部分國有化，該黨擬先保障偏遠鄉村地區有免費網絡，然後在2030年前，實現全國免費上網，估計整個計劃需耗資200億英鎊（約2020億港元）。

英國首相約翰遜（Boris Johnson）則形容這個計劃不切實際，涉及巨額金錢去國有化一個英國企業，批評是瘋狂的計劃。