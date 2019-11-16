【英國大選】工黨豪言一旦勝選全民免費上網

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英國大選將在12月12日舉行，目前在民調中落後的在野工黨，黨魁郝爾彬（Jeremy Corbyn）豪言一旦勝選將會讓全民免費上網，且享用最高速的寬頻網絡。

郝爾彬11月15日在Twitter表示，工黨將使最快速的寬頻網絡變得免費，讓人人享用，他稱，工黨會確保科技巨企如亞馬遜（Amazon）、Facebook和Google等繳交合理的稅項，而不是要民眾每月交賬單。他形容這才是「真正改變」。

郝爾彬又表示「英國只有8%至10%的家庭安裝了光纖寬頻，但在日本，當地97%家庭都有。在去年，10個人內有8個人會遇到上網問題。我們會免費給大家帶來最快的寬頻連接，讓網絡走進英國每戶人家。」

英國首相約翰遜（Boris Johnson）批評工黨的計劃不切實際（Getty Images）

英國傳媒報道，工黨是打算一旦勝選，會把英國電訊集團（BT）部分國有化，該黨擬先保障偏遠鄉村地區有免費網絡，然後在2030年前，實現全國免費上網，估計整個計劃需耗資200億英鎊（約2020億港元）。

英國首相約翰遜（Boris Johnson）則形容這個計劃不切實際，涉及巨額金錢去國有化一個英國企業，批評是瘋狂的計劃。

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