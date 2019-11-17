【中美貿易談判】劉鶴與萊特希澤及姆努欽通話　談核心關切議題

中美經貿高級別磋商的雙方牽頭人11月16日再次通話，討論首階段貿易協議。

劉鶴與萊特希澤及姆努欽通話11月16日通話，討論首階段貿易協議中雙方核心關切的議題。（Reuters）

新華社17日報道，中國副總理劉鶴16日應約與美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）、財長姆努欽（Steven Mnuchin）通話。雙方圍繞第一階段貿易協議的各自核心關切，進行了建設性討論，並會繼續保持密切交流。

此前，劉鶴11月1日晚曾同樣應邀與萊特希澤及姆努欽通話。雙方當時就妥善解決各自核心關注的議題，進行認真、建設性的討論，取得原則共識。雙方討論了下一步磋商安排。商務部部長鍾山、中國人民銀行行長易綱、國家發改委副主任寧吉喆等亦有參與通話。

美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）及美國白宮首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）11月14日及15日分別表示，中美貿易協議談判正在取得進展，現時已進入最後階段，令外界對中美貿易磋商感樂觀。

羅斯接受霍士新聞商業頻道（Fox Business Network）訪問時表示「我們現在去到（協議的）最後細節」，但他又補充指，美國總統特朗普（Donald Trump）對即將提高的關稅措施會否有調整，尚未有任何指示。

庫德洛15日則指，中美兩國首階段貿易協議不一定要由中美元首親自簽署，可以由部長級別官員去簽署。他同時稱中美雙方談判正進入最後階段，每天都通過電話保持緊密聯繫，又指雙方「接近」達成貿易協議，取得了非常好的進展，但磋商「尚未結束」。