特朗普呼籲金正恩爭取達成協議　罕有為拜登辯護

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美國總統特朗普11月17日呼籲朝鮮最高領導人金正恩迅速行動，與美國達成協議，並罕有為前副總統拜登（Joe Biden）辯護，指他不是「瘋狗」。

朝鮮拒絕美國重啟談判的建議，要求美國提出適當解決方案。華府最終決定押後美韓聯合軍演。（美聯社）

特朗普發文指，金正恩應該迅速行動，爭取達成協議，並指「很快再見」，暗示二人或將再會面。特朗普也表示，拜登可能很倦睏也很慢，但他不是「瘋狗」，實際上他比「瘋狗」還好。

朝鮮中央通訊社15日發表評論，批評美國前副總統、民主黨總統初選參選人拜登侮辱金正恩，形容拜登是「瘋狗」。報道指，「要是任由像拜登一樣的瘋狗多活一天，可能會傷害更多的人，所以盡快要用棍棒打死」。

朝鮮14日拒絕美國重啟談判的建議，要求美國提出適當解決方案。美國國防部長埃斯珀（Mark Esper）17日指，將會押後美韓聯合軍演，呼籲平壤重回談判桌。

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