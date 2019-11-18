特朗普突赴體檢　美媒：非事先安排的健康檢查

美國白宮公開稱，總統特朗普（Donald Trump）恰好周末兩天都有時間，去做了年度健康檢查。但有美國媒體引述消息人士指，這次體檢原本並非事先安排。

特朗普周六11月16日在華盛頓里德國家軍事醫學中心（Walter Reed National Medical Center）檢查身體逾兩小時。

特朗普11月4日深夜，在參加完競選集會活動後，返回白宮。（AP）

白宮新聞發言人格里沙姆（Stephanie Grisham）隨後發表聲明表示：「總統的例行身體檢查報告顯示他身體健康且充滿活力。」

格里沙姆強調稱，因為特朗普預計2020年會非常忙碌，於是想利用一個空閒的日子進行例行健康檢查。但知情人士向美國有線電視新聞網（CNN）透露，事情並非這樣，特朗普周六的體檢並非早已安排的檢查。

媒體稱，總統體檢中心對於這種「貴賓」（VIP）的例行檢查，一般都會提前收到通知，以便規劃醫院應當做出的、部分關閉的安排；並且此前特朗普兩次年度體檢，日程均由白宮提前公布，發在公示的日程表上。CNN認為，這說明兩點，周六體檢並非是常規檢查，而是突發情況。

而且，另一位白宮知情人士當天向CNN透露，總統的「年度」體檢，亦未出現在白宮內部的日程表上。

美眾議院情報委員會11月13日首次就彈劾特朗普調查舉行公開聽證會。圖為變裝女王麥爾斯（Pissi Myles，中）在門口走廊拍照湊熱鬧。（VCG）

如果按照白宮公布，特朗普所做的是例行健康年檢，時長應當是4小時。數名專家對CNN表示，如果特朗普像白宮聲明所說，需要做一次快速的檢查，白宮就地便有診所可以做檢查。這說明特朗普需要做的測試，已不能在一般診所完成。

另有一位匿名消息人士對CNN評價，特朗普此次體檢「不尋常」，不過，當天特朗普看起來並無異樣。

格里沙姆回應CNN稱：「我已經給出了足夠多的真實、準備的書面聲明——迫切地致力於搜索及報道陰謀論的行為真的應該停止了。」