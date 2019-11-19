英國大選白熱化　約翰遜四問郝爾彬

英國12月12日大選倒計時，當地時間11月19日晚，英國獨立電視台（ITV）將直播英國首相約翰遜（Boris Johnson）同反對黨工黨領袖郝爾彬（Jeremy Corbyn）時長約一小時的電視辯論。約翰遜已經提前「宣戰」。

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約翰遜當天致信，「幫」郝爾彬熱身。約翰遜信中指出，郝爾彬在競選期間「迴避」了一些問題，希望郝爾彬能回答這些問題。

1、你提議進行第二次公投，那你建議留歐還是脱歐？

2、你會結束、維持還是擴大人口自由流動？在你的領導下移民將增多還是減少？

3、你願意為「市場準入」向歐盟支付多少錢？

4、你能保證所有工黨候選人都支持你的脱歐政策嗎？

英國三朝元首2013年4月22日匯聚倫敦聖馬丁教堂出席周年紀念活動，最右邊的是約翰遜，文翠珊（Theresa May）站在左二的位置，當時的首相卡梅倫（David Cameron）居中，在右三的位置。（Reuters）

在信件的末尾，約翰遜總結道：「如果這些問題沒有令人滿意的答案，公眾將別無選擇，只能得出這樣的結論：郝爾彬領導的工黨在蘇格蘭民族黨的支持下，2020年還將舉行兩次混亂的公投，這將意味着猶豫、拖延和不確定性。」

約翰遜還在信中強調：「只有保守黨才能完成脱歐，這樣英國才能繼續前進。」