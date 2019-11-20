【新聞背後】電子煙市場四面楚歌　全球多國相繼趕絕

近來美國傳出多人懷疑因吸食電子煙患上肺病，全球多地政府包括美國、印度、菲律賓和韓國等也針對電子煙出售或宣傳等採取行動，令電子煙市場面臨四面楚歌的境地。

美國疾病預防與控制中心（CDC）公布的數字顯示，已錄得逾1400宗肺病個案懷疑與電子煙有關，最新的研究亦發現病情可能與電子煙油內的化學物質醋酸鹽維他命E（Vitamin E acetate）和四氫大麻酚（THC）有關。

美國醫學會（American Medical Association）11月19日呼籲全面禁止所有電子煙、加熱煙和蒸汽煙裝置；三藩市、紐約和麻省等相繼實施有味電子煙禁令。此外，全國各地州分、學校和家長等均陸續對電子煙業界龍頭朱爾實驗室（Juul Labs Inc）興訟。

電子煙業界龍頭Juul的廣告將吸食電子煙塑造成新潮時尚的活動，被紐約州起訴誤導青少年。（Getty Images）

菲律賓：拘捕電子煙民 杜特爾特：電子煙有毒

電子煙除了在美國「碰壁」外，全球多地政府也開始行動。菲律賓衞生健康部門日前宣布，全國出現首宗因吸食電子煙引起肺病的個案。總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）隨後表明將會禁止電子煙。

現時已戒煙的杜特爾特形容電子煙有毒，又稱加熱煙其實就是等同吸煙，污染民眾。他表明將會禁止人民使用及從外國進口電子煙，並且表示，任何人吸食電子煙會被拘捕。

+ 2

全球第二大成年吸煙人口國印度，政府在9月亦下令禁止在印度的生產、進出口、運輸、銷售、儲存及宣傳電子煙。禁令生效後，違者初犯將會被判1年監禁或罰款10萬盧比（約1.09萬港元），再犯者被判監3年或50萬盧比（約5.46萬港元）。

印度衞生部門稱，電子煙產品外觀吸引而且口味眾多，令吸人數以幾何級數上升，很多人不但沒有把電子煙當作戒煙工具，反而沉迷於此。當局強調，禁令是為了阻止電子煙不會像「流行病」般在年輕人之間出現。

韓國籲煙商自發提交煙霧成分

在韓國，當地保健部門加強對電子煙的安全管理，對香煙的界定範圍將從煙草原料產品擴大到煙梗、煙草根部等；要求煙草生產及進口商義務提交香煙和煙霧的成分和添加劑等。

當局亦將分階段禁止以添加香味劑等誘導青少年和女性吸煙的銷售行為，並且計劃修改法例，保障在電子煙對公共保健造成負面影響時，有關部門可及時採取沒收和禁售等措施。

南非9月有民眾舉辦電子煙大會，一同吸食不同種類的電子煙。（VCG）

據歐睿國際諮詢公司（Euromonitor International）統計，2018年電子煙全球市場約值157億美元，至2023年市值估計會急升兩倍至400億美元。不過隨着愈來愈多政府和團體反對，電子煙市場以至煙商也大受打擊。

以Juul電子煙公司為例，擁有該公司35%股權的跨國煙草集團阿爾特里亞（Altria）10月底便對Juul減少了45億美元的投資。該集團承認，沒有預料到電子煙市場面臨的監管陷阱。