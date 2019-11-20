加拿大總理杜魯多改組內閣　傳外長方慧蘭調職

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）11月20日將改組內閣。路透社引述消息人士報道，外長方慧蘭（Chrystia Freeland）將會被調任新職，以擺平省際之間的問題。

加拿大國際電台（Radio-Canada）報道，外長一職或會由現任聯邦基建部長商鵬飛（Francois-Philippe Champagne）接任。

加拿大總理杜魯多將改組內閣，有傳外長方慧蘭將被調職（Reuters）

路透社引述3名自由黨消息人士指，杜魯多團隊正慎重考慮由方慧蘭出任跨部門事務部長，專責處理中西部艾伯塔省（Alberta）和薩省（Saskatchewan）等能源省份的不滿情緒。惟消息人士指出，上述方案仍在考慮中，最終定案或會有變。另有媒體報道，方慧蘭可能會成為副總理。

在10月大選中，杜魯多成功連任，他所屬的自由黨亦保住第一大黨地位，但失去議會控制權，需要拉攏其他小型政黨合作。另外，自由黨在艾伯塔省和薩省遭遇重創，或與當局收緊環境監管規例引發當地能源公司及員工不滿有關。自由黨有以藉艾伯塔省出生的方慧蘭解決爭議。

方慧蘭自2017年擔任外長一職，帶領加拿大成功與美國達成《美墨加協議》（USMCA），取代舊有的《北美自由貿易協定》（NAFTA）；期間也經歷過因華為副董事孟晚舟事件和加國公民在華被捕等中加外交風波。