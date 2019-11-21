以色列組閣談判失敗　或迎來年內第三次大選

以色列籌組政府期限當地時間11月20日午夜屆滿。「造王者」利伯曼（Avigdor Lieberman）拒絕支持現任總理內塔利亞胡（Benjamin Netanyahu）和藍白黨領袖甘茨（Benny Gantz）組成政府。甘茨宣布未能於期限前組成政府，意味以色列有機會迎來年內第三次大選。

甘茨（左）、利伯曼（中）和內塔利亞胡（右）未能成功籌組政府。（路透社）

極右以色列是我們的家園黨（Yisrael Beiteinu）的領袖利伯曼支持右翼利庫德集團（Likud）和中間派藍白黨組成政府。利伯曼表示，內塔利亞胡和甘茨要為未能組建政府負責。他表明，二人都不會得到黨內八名議員的支持，意味二人都不會獲得足夠票數通過組成政府，代表有機會迎來再一次的大選。

利伯曼指，不會加入利庫德集團和藍白黨聯盟以外的政府。他重申，反對以利庫德集團為首、包括極端正統猶太教政黨的政府，也反對以藍白黨為首、依賴阿拉伯政黨的政府。

內塔利亞胡向甘茨伸出最後的「友誼之手」，呼籲對方妥協，並向右派指出，即使在最親密的盟友之間，以色列因為政治僵局淪為笑話。他形容，如果舉行年內第三次大選，將會是制度上的瘋狂。

總統里夫林（Reuven Rivlin）屬意利庫德集團和藍白黨組成政府，不過兩黨對內塔利亞胡和甘茨的權力共享時間表出現分歧。

以色列4月和9月先後舉行兩次大選。內塔利亞胡未能成功在9月大選後籌組政府，里夫林之後授權甘茨組閣，但談判不成功。