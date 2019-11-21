智利逾200示威者眼部重傷　防暴警停用橡膠子彈

智利持續逾1個月的示威中，有超過200人眼部受槍傷。繼智利總統皮涅拉（Sebastian Pinera）譴責警方使用過分武力後，當地警方11月19日宣布，除非遇上生命威脅等情況下，將停止在示威期間使用橡膠子彈。

根據智利大學（Universidad de Chile）日前公布的研究結果，發現警方聲稱使用的橡膠子彈中，只含有20%橡膠，其餘部分則由二氧化矽（ silica）、硫酸鋇（barium sulfate）和有害的鉛組成，硬度有如滑板輪。

智利示威持續一個月，當地警方被指使用過份武力，最少有200人眼部遭受槍傷。（Reuters）

智利警察總長羅薩斯（Mario Rozas）發表聲明指，警方內部調查與大學發現並不吻合，但結果與橡膠子彈生產商的技術規格有出入。為慎重起見，警方將會暫停使用這種非致命子彈作為防暴工具，並且只有當面臨生命威脅而自衛，以及在極端情況下才可使用。

在智利反政府示威中，警方多次使用橡膠子彈及催淚彈，示威者眼部受傷已成為一種象徵。示威至今有23人死亡，2391名示威者及超過1000名警察受傷，約7000人被拘留。

智利眼科學會（Chilean Ophthalmological Society）指，在10月19日至11月18日期間，已接獲221宗眼睛嚴重創傷案例，大部分受橡膠子彈所傷，當中47%個案是嚴重視力受損。智利紅十字會表示，過去3周單眼失明的人數比起過去20年還要多。