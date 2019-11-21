美國要求越南合作對抗中國　俄專家：北京存在政策失誤

美國期望越南成為其盟友並變成中國的對手，而美國這個選擇絕非偶然。惟有俄羅斯專家指出，儘管近來北京政策令越南向美國靠攏，但後者不會輕易放棄與中國的關係。

美國近年經常以航行自由為由介入南海問題。

俄羅斯衛星通訊社11月20日報道，美方認為越南擁有強大的軍隊，而且和中國在南海有尚未解決的爭議與矛盾。因此，美國一直試圖利用越南和中國之間的矛盾，讓越南相信，只有依賴並與美國結盟才能實現其目標。

美國《國家利益》雜誌（The National Interest）就指出，越南唯一的安全保障就是與美國結成正式軍事同盟，並稱越南在過去一直堅持的「三不政策」，妨礙了與他國締結此類條約。

俄羅斯聖彼德堡國立大學遠東歷史系學者科洛托夫（Vladimir Kolotov）認為，美國非常巧妙地將信息傳達給受眾群體；而中國盡了一切努力，以改善越南針對中國的輿論，但「在我看來，中國在南海的政策適得其反，反而將越南推向美國的優勢影響區」。

科洛托夫指出，美國希望令世界各地都陷入不穩定之中，但東亞地區在一段時間以來始終保持穩定，積聚了強大的經濟、政治和軍事力量，美國因而感到不滿。對於美國奉行的「優先主義」而言，若越南在與美國合作中獲得極大利益，美國勢必會讓越南為此付出代價。

韓媒：僅越南出現政權更迭 才會全面成為美國盟友

韓國《亞洲經濟》11月21日報道則指出，越南領導層有很多嚴肅並講究實際的人，他們明白親美路線的危害性。與此同時，中越兩國關係首先是在兩黨關係上構建，並非國家關係，也就說明只有當越南發生政治體制更迭，才有可能變成美國的全面盟友，但這種可能性微乎其微。