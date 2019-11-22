日本國家安保局長擬12月訪華　為中日首腦互訪鋪路

日本媒體報道，日本國家安全部門負責人將於12月訪問中國，此行被指是為中日兩國領導人互訪而鋪路。

共同社報道，日本政府相關人士11月21日透露，日中兩國政府已朝着日本國家安全保障局長北村滋12月上旬訪華，與中國負責外交事務的一把手、中共中央政治局委員楊潔篪舉行會談的方向開始協調。正在以12月5日為中心調整行程。

分析指，這是為了日本首相安倍晉三2019年年底訪華、2020年中國國家主席習近平作為國賓訪日的計劃而鋪路。

中國與日本正在為實現兩國領導人互訪鋪路。（Reuters）

共同社稱，警察廳出身的北村是安倍的親信之一，曾任內閣情報官，於今年9月就任國家安保局長。若訪華實現，則是上任以來的首次。日本前任國家安全保障局長谷內正太郎與楊潔篪建立了信賴關係，為修復日中關係做出了貢獻。

北村在擔任內閣情報官期間，曾與朝鮮方面在蒙古等地秘密接觸。安倍有意與朝鮮最高領導人金正恩舉行會談，北村此行似乎也意在為了實現會談，而與和朝鮮關係深厚的中國合作。

報道還指出，安倍12月下旬將出席預定在中國四川省成都舉辦的日中韓首腦會談，還計劃與中國國務院總理李克強單獨會談。安倍打算在此之前，在北京與習近平也舉行會談。