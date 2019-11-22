印度搶先邀請斯里蘭卡總統訪問　專家：中國在當地地位難動搖

在野黨候選人拉賈帕克薩就職斯里蘭卡總統後，印度已經發出訪問邀請。俄羅斯專家11月21日認為，儘管印度、美國試圖在新總統執政期間樹立影響，但中國在斯里蘭卡的地位仍然不可動搖。

11月21日，拉賈帕克薩（右）任命自己的哥哥馬欣達·拉賈帕克薩為新總理。前總統馬辛達·拉賈帕克薩執政的10年期間，一直與中國保持密切關係。（Reuters）

俄羅斯衛星通訊社11月21日報道，斯里蘭卡新總統拉賈帕克薩（Gotabhaya Rajapaksa）已收到印度總理莫迪（Narendra Modi）的訪印邀請，時間定在11月29日。鑑於這兩個國家的關係性質，分析人士對印度成為斯里蘭卡新總統首訪國家毫不意外。這標誌着，印度對斯里蘭卡有特殊意義。

當然，對斯里蘭卡政治變動的興趣很大程度上與中印競爭在該國的影響力有關。學者對斯里蘭卡－中國－印度三角關係的力量對比進行了解讀，認為拉賈帕克薩會在中印之間採取相對平衡的策略，一方面利用中國在資金、技術和管理等領域優勢，加入「一帶一路」建設。

另一方面，斯里蘭卡與印度在地緣、語言、宗教文化等領域有所聯繫，因此必然也要顧及印度的利益。正如斯里蘭卡學者的觀點，採取平衡戰略是必然的選擇，拉賈帕克薩不可能完全倒向中國或者印度。還有中印美包括日本在內，斯里蘭卡政府都會採取相對平衡的策略，其對外政策核心關鍵詞就是平衡。

評論拉賈帕克薩執政後的斯印關係時，俄羅斯專家沃爾洪斯基（Boris Walhonsky）稱，不排除在可預見的未來斯里蘭卡的地緣政治意義會加強。「誰控制了斯里蘭卡，誰就實際控制了整個北印度洋。」

當然，可以預計美國會做出樹立影響的新嘗試，利用斯里蘭卡，採取經濟政治舉措，來遏制中國的崛起。但中國和斯里蘭卡的關係水平非常之高，即便更換總統也不會引起多大的變化。中國在斯里蘭卡的地位仍然不可動搖。

許多西方觀察人士推測，「親中」的拉賈帕克薩勝選以及任命兄長馬欣達·拉賈帕克薩（Mahinda Rajapaksa）為總理可能會影響美國與斯里蘭卡有關新軍事合作協議的談判。在前總統邁特里帕拉·西里塞納（Maithripala Sirisena）期間，談判就進行地很吃力，因為美方談判代表並未刻意掩飾想要擴大美國在印度洋軍事存在的意圖。

此外，一些西方觀察人士提到因為從中國引資開展大型基礎設施建設項目，才使斯里蘭卡債台高築。現在，該國外債約佔GDP的45%，其中四分之一來自中國。因此，拉賈帕克薩兩兄弟的「親中」聯盟在向中國借款問題上將謹慎行事。

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與此同時，許多分析人士提醒，2018年在其他國家出於政治考量拒絕向斯里蘭卡提供貸款的時候，是中國伸出了援助之手。此外，斯里蘭卡從中國獲得的許多貸款都比從國際貨幣金融組織貸款更為優惠。

斯里蘭卡雖然是一個人口僅為2100萬的小國，但是地理位置處於印度洋的正中間，成為重要的海上交通要道，因此中國和印度都對斯里蘭卡極其重視。而且，中國在「一帶一路」構想下，十分看重斯里蘭卡的作用。印度則意圖拉攏斯里蘭卡劃定勢力範圍，與中國展開競爭。