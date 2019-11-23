新國家將要誕生？　布干維爾舉行獨立公投有望通過

位於太平洋、人口約30萬人的布干維爾（Bougainville），11月23日舉行獨立公投，決定是否要從巴布亞新畿內亞獨立。英國媒體報道，這項獨立公投有望通過，但即使通過，之後還要取得巴布亞新畿內亞國會的批准，也有可能因此觸發危機。

投票在當天早上8時展開，投票時間長達2周，年滿18歲的國民可以選擇支持完全獨立，或是留在巴布亞新畿內亞爭取更多自治權。合資格選民約有20.7萬人，預計投票率會達到75%。投票結果估計會在12月15日左右揭曉。

目前只是投票階段，但當地民眾已相當興奮，充滿節日氣氛，群眾載歌載舞，慶祝公投的舉行。

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布干維爾早於80年代末起開始出現內戰，至2001年支持獨立的武裝組織，終於與巴布亞新畿內亞政府達成和平協議。協議表明於2020年6月前，布干維爾必須舉行獨立公投。

布干維爾位於巴布亞新畿內亞西部：

英國廣播公司（BBC）報道，投票不出意外的話，當地可望通過獨立公投。

但即使公投結果是大部分民眾選擇獨立，這項決定還得先經由巴布亞新畿內亞國會批准。當局擔心布干維爾可能創下先例，引發這個種族多元國家其他獨立運動的連鎖效應。但是若該國駁回公投結果，則也可能重新燃起過去的仇恨，影響和平政局。

巴布亞新畿內亞是個由諸多島嶼構成的國家，位於澳洲的東北方，人口約800萬。