德國「小默克爾」威脅辭任黨魁籲團結　黨友熱烈掌聲「表忠」

被視為德國總理接班人、有「小默克爾」之稱的基民盟（CDU）黨魁卡倫鮑爾（Annegret Kramp-Karrenbauer）近來面對眾多批評。她11月22日出席年度黨大會時，以威脅辭任黨魁一職呼籲黨內團結，成功換來黨友的熱烈掌聲。

卡倫鮑爾在萊比錫（Leipzig）參加黨大會時，促請批評者支持她對德國的願景。她向代表們說：「如果你認為我想要的德國，並不是你心中所想的……那麼就完結吧。在這裏，現在和今天」，「但是我的朋友，如果你想這個德國，如果你想一起走這條路，那就在這裏捲起衣袖，現在就開始」。演講結束後，代表們向卡倫鮑爾致以長達最少3分鐘的熱烈掌聲。

卡倫鮑爾演講結束後，黨內包括默克爾和馮德萊恩（Ursula von der Leyen）等重量級黨員也站立鼓掌。（AP）

現年57歲的卡倫鮑爾被視為2021年默克爾下台後的接班人，但是自出任黨主席後聲望一直平平。首先她所屬的基民盟與姊妹黨基社黨（CSU）在歐洲議會中支持度大跌7%；在地方選舉中，更在圖林根州（Thuringia）敗於極右的「另類選擇」黨（AfD）。

另外，兼任國防部長的卡倫鮑爾曾提議，派駐德軍到敘利亞北部的國際安全區域，言論引起黨內震驚。

「死對頭」也鼓掌表忠 分析稱仍不可鬆懈

英國廣播公司（BBC）柏林新聞記者希爾（Jenny Hill）認為，卡倫鮑爾數月來一直受到批評，但這次演講中卻突然做出反擊。她認為，演講後那個持續和熱票的站立鼓掌代表卡倫鮑爾得到了黨內支持。現任總理默克爾（Angela Merkel）也在會上呼籲黨內團結。

值得留意的是，曾競逐黨主席一職兼卡倫鮑爾「宿敵」默茨（Friedrich Merz）也對「小默克爾」的演說予以掌聲並且承諾效忠對方。惟希爾指出，默茨在發表演講時亦表示仍有意角逐總理，加上黨內存在不少有具野心的人士，卡倫鮑爾需要謹慎應對。