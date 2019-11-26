德國綠穹珍寶館失竊　損失近10億歐元珠寶

德國德累斯頓（Dresden）綠穹珍寶館（Green Vault Museum）11月25日遭到爆竊，賊人偷走三套18世紀的珠寶。《圖片報》（Bild）估計，損失的珠寶價值近10億歐元。

閉路電視畫面顯示，兩名男子打破窗戶闖進博物館。警鐘當地時間清晨5時響起，警方5分鐘後到場，但賊人已經逃去。警方指，附近地區出現斷電情況，未知與爆竊案是否有關，同時也正在調查一輛被燒毀的車輛是否有關。警方目前未知兩名賊人是否有同黨。

賊人打破展櫃偷走三套巴羅克（Baroque）珠寶，分別由數十塊鑽石和紅寶石等寶石組成，包括胸針、鈕扣和搭扣等約百件飾物，暫時未知是否全數被盜。綠穹珍寶館館長形容，館內收藏品擁有寶貴的文化價值，歐洲沒有其他收藏系列的珠寶能夠保存如此的形式和數量。

德累斯頓國家藝術陳列館（State Art Collections）阿克曼（Marion Ackermann）館長指，無法估計被盜珠寶的價值，因為無法公開市場出售如此獨特、可識別的珠寶。她形容被盜珠寶的文化價值遠超任何物質價值。

德國總理默克爾曾到訪綠穹珍寶館。（路透社）

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薩克森州（Saxony）總理克雷奇默（Michael Kretschmer）形容，盜賊偷走薩克森人民的珍寶。《圖片報》估計，損失的珠寶價值近10億歐元。報道也指，賊人闖進博物館前，附近一個電箱起火，切斷區內電力供應。

綠穹珍寶館由神聖羅馬帝國薩克森選帝侯，即是後來的波蘭國王奧古斯特二世（Augustus II）於1723年興建，收藏大約4000件象牙、金銀和珠寶打造的寶物。綠穹珍寶館的寶物於第二次世界大戰期間避過盟軍的轟炸，後來遭蘇聯當成戰利品帶走，1958年才歸還。