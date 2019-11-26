彭博參戰美國大選　中國學者：或旨在避免民主黨過份左傾

美國紐約市前市長、億萬富翁彭博（Michael Bloomberg）宣布參加美國民主黨總統初選。中國社會科學院美國研究所研究員袁徵11月25日接受訪問時指出，彭博參選的主要意圖或在於遏制民主黨在初選中左傾趨勢。

袁徵指出，彭博半路加入民主黨的初選混戰，存在攪局嫌疑。袁徵指出，彭博參選的主要意圖或在於遏制民主黨在初選中左傾趨勢，增強民主黨的凝聚力全力對抗特朗普。

袁徵指出，如果按照現在的趨勢，可能會出現2016年的局面。當時由於面對桑德斯的壓力，希拉里（Hillary Clinton）為了贏得民主黨初選其政治立場也被迫向左轉。這樣即使贏得初選，但最後和共和黨對壘時候肯定會失敗。彭博不看好這種狀況，因此出來攪局。

袁徵還說，彭博起初對於是否參選猶豫不定，參選之後又不接受捐款，還不參加前幾站的選舉，這種狀況令人困惑。「他雖然很有錢，但是沒多少民眾支持，又是半路加入，美國很多人未必能夠認同。」

袁徵認為，彭博只是試圖把民主黨的政治方向拉回中間。他不一定當選，但是他的立場和觀點能產生一定的影響。現在來看，彭博參選發出的信息主要是把矛頭對準共和黨和特朗普，加強民主黨內的整合，提出一個照顧民主黨大多數人的政綱。「我不認為他自己能（取得）怎麼樣（的成績）。」