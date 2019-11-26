日外相將於12月中旬訪俄　討論簽署日俄和平條約

當地時間11月22日,俄日兩國外長在名古屋二十國集團（G20）外長會議間隙互釋善意，日本外務大臣茂木敏充表示願儘快訪俄討論簽署和平條約，俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）回應稱俄方真誠希望解決問題。

俄羅斯衛星通訊社報道，在與拉夫羅夫的會談開始時，茂木敏充說：「你邀請我訪問莫斯科。我願意很快去俄羅斯，舉行實質性討論，包括和平條約談判。」茂木敏充稱讚俄方允許日本遊客試訪四島。他說：「我高度讚賞本月落實對四島的試訪。我們將一項接一項的落實兩國領導人達成的協議，以完全實現預期的兩國條約。」

茂木敏充說，他同意接受拉夫羅夫邀請，將於2019年12月中旬訪俄，共同實質性商討相關問題。日本共同社援引官方消息人士透露，訪問時間可能選在12月17日至20日。茂木敏充今年9月接任日本外相，月底便在美國參加第74屆聯合國大會期間與拉夫羅夫會面，後者邀請他訪俄商討締約。

當地時間11月22日，俄羅斯與日本外長在名古屋就領土問題進行磋商。（Reuters）

日本方面把北海道以北的齒舞、色丹、國後、擇捉四島稱作北方四島，俄羅斯方面稱之為南千島羣島。這些島嶼第二次世界大戰前屬於日本，二戰後被蘇聯佔領，蘇聯解體後由俄羅斯作為繼承國實際控制。俄日就這些島嶼的歸屬有爭議，至今沒有締結和平條約。

日本首相安倍晉三與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）2018年商定依據1956年《蘇日共同宣言》加快締結和平條約的談判進程，但後續談判沒有進展。宣言中有關條款規定，蘇聯在條約締結後向日本移交爭議島嶼中面積較小的色丹和齒舞。

普京2018年11月說，宣言雖確認蘇聯在與日本簽訂和平條約後願向後者移交兩座島嶼，但沒有提及這些島嶼的主權歸屬。俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitri Peskov）亦辯稱，俄羅斯和日本商定以1956年簽署的《蘇日共同宣言》為依據討論領土爭端，不意味着俄方將「自動」移交爭議島嶼。