阿爾巴尼亞6.4級地震最少6死300傷　長者捨身保護孫兒不幸亡

阿爾巴尼亞11月26日清晨發生6.4級強烈地震，導致多棟建築物倒塌、居民被活埋，消息指最少有6人喪生，300人受傷。總理拉馬（Edi Rama）表示鄰國科索沃（Kosovo）已經派出救援隊伍協助，歐盟和美國亦表明願意伸出援手。

美國地質調查局（U.S. Geological Survey，USGS）的資料顯示，地震發生於當地時間26日清晨4時左右，震央位於首都地拉那（Tirana）以西30公里，震源深度10公里，屬淺層地震。

女長者捨身保護孫兒

國防部發言人表示，當局已經展開搜救工作，在北部地區一間倒塌的房屋內發現兩具女性遺體，另外有一名男子跳窗逃生時由高處墮下死亡。另外救援人員在兩棟建築物殘骸內分別發現三名死難者，當地傳媒指，其中一名死者是位女長者，她以身體保護孫兒，令對方倖免於難。

網上流傳距離地拉那以西40公里、亞德里亞海邊城市都拉斯（Durreds）的災後片段，顯示有建築物倒塌，另外其他片段則見到不少建築物出現大裂縫，部分磚牆散落一地。

阿爾巴尼亞不時發生地震，當地在9月21日曾經遭遇5.6級地震，導致大約500間房屋受損或破壞。當局指今次6.4級地震是近30年來最強的一次。