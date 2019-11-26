沉默兩個月後　印度首次承認失蹤「月船2號」已墜毀

2019年9月「奔月」後一度失蹤的印度「月船2號」着陸器日前被證實墜毀。這是印度政府在長達兩個月的沉默後，正式公開承認這一情況。

美國國家航空航天局（NASA）9月27日公布了印度失聯「月船2號」的目標着陸點，這些照片是在黃昏時分拍攝的，並沒有找到此前失聯的「月船2號」着陸器。（NASA）

綜合媒體11月26日報道，印度官方最新公布的報告中正式宣布，由於制動出現問題，「月船2號」在月球表面「硬着陸」並墜毀。在此之前，印度空間研究組織僅稱與該探測器失去聯繫。

據印度報業托拉斯（PTI）稱，印度太空部長辛格（Gitandra Singh）11月21日在給印度議會下院人民院的書面答覆中宣布了消息。

辛格稱，着陸器下降的第一階段一般來說是在月球表面上方30千米至7.4千米的高度上進行。在此過程中，飛船從每秒1,683米的速度降低至每秒146米。「在下降的第二階段，着陸器速度的下降值超過了設計範圍，由於這種偏離，精細制動階段開始時的初始條件超出了設計參數。最終，『月船2號』在指定着陸點500米以內的地方『硬着陸』。」

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位於美國的太空與航天領域新聞網站Space.com指出，這是印度政府首次正式承認這一月球着陸器已經墜毀。

不過，辛格在印度議會上院聯邦院的質詢答覆中補充稱，將「月船2號」任務描述為「失敗」是不公平的，因為從技術上講探測器發射成功了。並補充稱，像美國這樣在太空探測領域的先發國家，也是在八次嘗試後才成功完成「軟着陸」。

公開信息顯示，「月船2號」是印度第二個月球探測器，項目總耗資97.8億盧比（約合1.42億美元）。探測器重達3,850千克，包括軌道器、着陸器和月球車3個模塊，攜帶了10多個各類研究裝置。

經過多次推遲，「月船2號」在7月22日發射，8月20日進入月球軌道，原定於9月7日凌晨可控降落到月球表面。