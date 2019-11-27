菲律賓報告指電網遭中國全權控制　憂斷電危害國家安全

美國有線新聞網絡（CNN）11月26日引述政府機構向參議員提交的內部報告指，菲律賓電網由中國政府全權控制，一旦發生衝突或隨時斷電。報告也提到，電網技術設備配置華為產品，本地工程師並未合資格操作。

菲律賓曾因為南海問題爆發反華示威。（Getty Images）

報道指，中國國家電網擁有菲律賓國家電力公司（National Grid Corporation of the Philippines）四成股份。報告警告，電力系統目前由中國政府全權控制，完全有能力破壞國家電力系統，形容國家安全受到威脅。

菲律賓國家電力公司負責分配電力到全國，連接發電廠和用戶，向國內近78%的住戶供電。公司2009年私有化，中國國家電網成為最大股東，並派出員工協助營運系統。

報告提到，電網技術設備愈來愈多改用華為產品，屬專有技術，只有中國工程師可以操作。尤其是用來監察變電站、變壓器等設施的監督控制和數據採集系統完全依賴華為技術，沒有本地工程師受過訓練或合資格操作。

參議員辯論2020年能源預算案時提到有關問題。代表政府的參議員加查利安（Sherwin Gatchalian）指，外國有機會遙距切斷菲律賓的供電，一旦斷電，估計要24至48小時才可恢復供電。有參議員亦提出決議案，要求調查。

中國外交部發出聲明回應，指「菲律賓是中國的鄰國和重要夥伴。我們支持中國公司根據法律在菲律賓開展業務，以擴大互惠互利和合作共贏。我們希望菲律賓的某些人以開放的胸懷，客觀公正的態度看待這種雙邊合作。他們不應過分擔心，或甚至憑空捏造事情。」