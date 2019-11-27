澳智庫：中國擁最多駐外機構　但外交質量更重要

澳智庫11月27日發布報告稱，中國已經取代美國，成為世界上擁有最多駐外機構的國家。但研究人員稱，這「對中國只是一個象徵性勝利」。

澳洲智庫洛伊國際政策研究所（Lowy Institute）27日發布兩年一度的「全球外交指數（Global Diplomacy Index）」。報告稱，中國已經取代美國，成為世界上擁有最多駐外機構的國家，這是北京日益增長的國際野心的一個明顯迹象。

根據該報告，中國目前在全球擁有276個駐外機構，比美國多3個。雖然中美兩國的大使館數量相當，但中國在世界各地的領事館數量卻超過了美國。報告稱，7個台灣邦交國倒向北京，直接促進了中國大陸對美國的超越。

近年來多個台灣邦交國與台灣斷交併與中國大陸正式建交，包括中美洲重要國家巴拿馬。圖為2017年9月17日，中國駐巴拿馬大使館在巴拿馬城正式舉行揭牌儀式，中國外長王毅（左三）出席揭牌儀式。（VCG）

洛伊國際政策研究所首席研究人員布雷（Bonnie Bley）表示，一般來說，領事館促進國家間的經濟合作，而大使館則促進政治關係。他同時表示「在實際層面上，中國的海外領事館網絡可以支持北京方面推進其經濟雄心。」

布雷承認中國積累了龐大的外交足迹，但這「對中國只是一個象徵性勝利」。她說，數量是一回事，但中國外交接觸的質量將決定其國際聲譽的真正提升。

不過，美國仍然是各國派遣外交官的最重要地點。美國是61個國家的342個使館和領事館的所在地，數量遠遠多於位居第二的中國（256個）。