中俄南非海軍首聯合軍演　專家稱有助華地緣戰略

中國、俄羅斯、南非三國海上聯合演習在南非開普敦港碼頭舉行，俄羅斯專家11月26日特別注意到此次演習的地緣戰略特點，指出聯合演習反映了中國與俄羅斯對南部非洲的高度重視。

今次演習是中國、俄羅斯、南非三國海軍首次在非洲南部海域舉行的海上聯合演習，參演兵力包括中國海軍濰坊艦，俄海軍「烏斯季諾夫元帥」號巡洋艦、中型油船「維亞茲瑪」號和SB-406救生拖船，以及南非海軍「阿馬托拉」號護衛艦和「龍山」號輔助船。

中國與俄羅斯海軍過去曾在不包括地中海內不同地點定期舉行聯合海上演習，但在非洲南部水域，以及有南非參與尚屬首次。俄羅斯科學院非洲研究所專家塔季揚娜·傑伊奇（Tatyana Jajic）認為，南非新總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）不希望偏重中俄任何一方發展軍事關係，而希望汲取中國和俄羅斯所有長處，為我所用。

2019年11月24日，在南非開普敦港碼頭，南非海軍一名樂手在為中國海軍濰坊艦舉行的歡迎儀式上演奏。（新華社）

中國社會科學院研究員姜毅認為，對於中國和俄羅斯來說，首次與南非聯合演習，反映了南部非洲對於這兩個大國的戰略上的重要性。南非開普敦港與好望角近在咫尺，後者是印度洋與大西洋之間的傳統航道要衝，解放軍此行彰顯中國打造一支遠洋海軍的堅定決心，也意在證明中國海軍在全球海域執行軍事任務的能力。

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「中國海軍不斷積累保護在非經濟利益的經驗」，俄羅斯軍事分析家、導彈與火炮科學院副院長康斯坦丁·西夫科夫（Konstantyn Shivkov）認為，中國藉助在南非海岸彰顯解決地緣戰略問題。

康斯坦丁·西夫科夫稱，中國當然對本國在該地區的存在、影響力的提升以及經貿活動的開展感興趣。沒有強力部門的支持從事經貿活動不可靠，生意很容易丟掉。有許多這樣的例子，包括在利比亞事件之後。中國不希望失去自己在南部非洲的經濟地位。要知道，畢竟南非是世界上鑽石的主要來源之一。