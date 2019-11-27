【美國大選】彭博加入選戰後遭狙擊　旗下彭博社被指是「獵豔場」

美國紐約前市長、有數百億美元身家的彭博社（Bloomberg）總裁彭博（Michael Bloomberg）舉起競選大旗，要挑戰競選對手、現任總統特朗普（Donald Trump）的黑材料，但怎料他隨即遭狙擊。

彭博11月24日正式宣布角逐2020年大選。屬下多位資深編輯將暫時離職，加入彭博的競選團隊。

但美國財經媒體《商業內幕》（Business Insider）查閲聯邦政府20年來的勞工訴訟案記錄，11月26日刊文「扒光」彭博社的黑歷史——多名女職員曾投訴遭遇性侵。

彭博（左）2016年9月11日在紐約同正在競選的特朗普一道出席活動。（VCG）

法庭記錄顯示，多名女員工指控彭博允許他的公司成為男性高層的「獵豔場」，稱彭博社職場對於年輕、天真的女性員工尤其危險，這是「一個充斥性侵犯、性騷擾與性歧視的環境。」

因自1996年以來，總共有65名原告向州和聯邦法院提起了近40宗針對彭博社以及彭博個人的勞工訴訟。其中大部分涉及性別歧視、種族歧視、懷孕歧視等，性侵犯與性騷擾指控亦包含在內。

舉例而言，2016年，彭博社一名26歲女職員多伊（Margaret Doe）稱，她遭直系主管費里斯（Nicholas Ferris）「強姦和折磨」及「被迫吸毒」。她在向法院提交的一份長達54頁的文件中，詳細講述了費里斯數月對她進行性騷擾的行為，並稱費里斯對她實施了兩次強姦。

而20年前，另一名女性的遭遇與多伊十分相似。法院記錄顯示，當時一名年僅25歲、在彭博社紐約辦事處任職銷售代表的索夫斯基（Mary Olszewski）稱，她遭遇持續的騷擾，她的男上司粗魯地提及性話題，拿充氣娃娃開玩笑，還問她是否穿丁字褲。奧索夫斯基還稱，彭博社的應用專家路易斯（Bryan Lewis）對她實施強姦。

奧索夫斯基直接指出，是彭博定下了這樣的「基調」，他本人多次說出粗言穢語，比如「看那塊漂亮的屁股」等等。

而在法庭記錄中，彭博曾屢次被指控在職場發表粗言穢語。文章認為，彭博社的這種「企業文化」完全源於彭博本人。

彭博暫未對《商業內幕》的調查、指控作出回應。彭博社新聞發言人洛瑟（Stu Loeser）拒絕評論關於彭博和彭博社涉嫌的這些指控，並向記者轉達彭博對婦女慈善事業的支持。

不過，洛瑟曾在11月對《紐約時報》表示：「彭博已意識到他所說的某些話有些缺乏尊重、是錯誤的。」