伊朗最高精神領袖斥示威是美國陰謀　7000人被捕

伊朗最高精神領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）11月27日表示，反加油價示威是美國的陰謀。政府也指出，示威有20萬人參與，有議員提到其中有7000人被捕。

伊朗民眾舉行支持政府的集會，有人焚燒代表美國的旗幟。（美聯社）

哈梅內伊向有份鎮壓示威的動員窮人組織抵抗力量（Basij）發表講話。國營傳媒引述哈梅內伊指，伊朗人民撲滅危險的深層陰謀，讚揚警察、伊斯蘭革命衛隊和動員窮人組織抵抗力量到場，並在艱鉅的對抗執行任務。他指出，示威是由美國策動，形容美國視加油價為將軍隊帶到伊朗的機會，但人民已經摧毀他們的行動。

伊朗伊斯蘭共和國通訊社（IRNA）引述內政部長拉赫馬尼法茲利（Abdolreza Rahmani Fazli）表示，兩周示威期間，示威者縱火燒毀731間銀行、70個加油站、140個政府地點，有超過50個安全部隊的基地被破壞。

根據拉赫馬尼法茲利所指，全國示威有20萬人參與。新聞網站《選擇》（Entekhab）引述國會全國安全委員會成員指，有7000人被捕。伊朗伊斯蘭共和國通訊社引述情報部指，八名涉嫌與美國中央情報局有關的人士被捕。

伊朗官方未有公布示威的死亡人數，國際特赦組織（Amnesty International）較早前表示，有最少143名示威者死亡。