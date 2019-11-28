默克爾談中國參與建設5G　籲歐洲對華採取統一路線

在美德外交官因封殺中國華為公司5G爆發爭執後，德國總理默克爾（Angela Merkel）11月27日呼籲歐洲以在對華以及中國可能參與區內國家5G網絡建設的事情上，以採取共同路線為目標。她亦警告不要將中國拒諸門外。

圖為2018年9月26日，北京中國國際信息通信展上，華為5G展台。（VCG）

綜合媒體11月28日報道，在德國國會下議院11月27日舉行、有關預算的辯論中，默克爾表示，對德國來說一大危機是，歐洲個別國家將有其對中國的政策，然後對外發出混雜的訊號。

默克爾以5G移動網絡的安全標準為例，稱歐洲國家奉行自己的政策與發出混雜的訊號，不僅是對中國來說，對歐洲來說都是災難性的。她補充說，德國及法國定要嘗試先同意一個對華共同路線，然後可從它發展出一個泛歐的解決方案。

她說：「毫無疑問，我們在擴展5G時需要高度安全的標準，但正如我們必須為自己定義的安全標準那樣，我們還必須與其他歐洲合作夥伴進行討論。」

+ 2

至於歐盟及中國的關係，默克爾稱兩者之間有一些「競爭的系統」，她說：「我不知道『競爭的系統』的答案……是否孤立。」



她在講話中亦提及新彊以及香港。她說在有關新彊維吾爾族人被指受虐的事件曝光後予以批評是對的。她亦就香港24日舉行的區議會選舉對香港市民表示讚賞，「（他們）和平表達意見。」她說：「香港的選舉舉行得如此和平是一個好的訊號。」