【通烏門】特朗普與朱利亞尼割席　隨時遭對方攬炒

美國總統特朗普（Donald Trump）的通烏門再有新進展，特朗普11月27日突然與其私人律師朱利亞尼（Rudy Giuliani）割席，稱沒有指示對方與烏克蘭政府接觸，要求調查2020年總統大選潛在對手拜登（Joe Biden）父子，暗示朱利亞尼自作主張。

特朗普11月27日否認指示其私人律師朱利亞尼與烏克蘭接觸，調查前副總統拜登在當地的活動。雖然特朗普的言論有割席成分，但不是意味可以安枕無憂。（Reuters）

特朗普27日接受霍士新聞（FOX News）前主播奧賴利（Bill O'Reilly）訪問時，稱自己沒有要求朱利亞尼與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）調查拜登父子在當地的生意往來。特朗普形容朱利亞尼是位戰士，認為他可能發現一些問題，但指他有其他客戶，因此可能代表其他人辦事。

由特朗普的言論來看，這明顯反映他願意與非常信任的朱利亞尼劃清界線，但同時與白宮早前公開的通話紀錄有出入，特朗普與澤連斯基通電話時，曾提到「跟魯迪（朱利亞尼）說」。

特朗普早前雖仍公開表明支持朱利亞尼，但後者兩名親信在10月被捕，其中帕納斯（Lev Parnas）之後向眾議院情報委員會提供錄音和片段，證明朱利亞尼干預外國事務，因此預料聯邦政府會對他進行刑事調查，這亦可能埋下割席伏線。

不過特朗普亦並非可以完全安枕無憂，皆因朱利亞尼曾多次在霍士新聞承認自己的行為是「按照特朗普要求」，他日前更稱有「保障方案」，確保自己不僧被特朗普出賣，換言之，特朗普的獨善其身的計劃隨時被朱利亞尼「攬炒」，令這場政治風暴一發不可收拾。