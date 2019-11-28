美智庫報告：北京準備接受朝鮮擁核　籲華府勿低估中朝關係

美國智庫布魯金斯學會發布報告稱，中國正準備接受朝鮮的擁核國地位，中國正脱離「朝鮮無核化」的目標，因此美國不能再依賴中國堅持對朝鮮進行制裁。

韓國《朝鮮日報》11月28日報道，美國智庫布魯金斯學會在11月發布了《唇齒相依，重建中朝關係》（Lips and teeth: Repairing China-North Korea relations）的報告。

金正恩訪華讓中朝關係迅速回暖。（新華社）

報告指出：「中國與朝鮮已復興的關係，意味美國不能再依靠北京來支持增加對平壤的制裁和施壓。」它補充說：「隨北京與平壤關係的重設，中國對朝鮮的態度正在發生變化，其中包括有跡象顯示它準備與一個擁有核武朝鮮為鄰。」

報告亦指出：「美韓同盟有出現麻煩的跡象，美韓韓三邊安全合作受到侵蝕，以及美國對在區域聯盟採取更消極的態度，北京可能會看到一個機會，就是利用與朝鮮穩定的關係來加速這些趨勢。」

內文指出：在這些要點上，北京與平壤有類似的目標，對中國來說，即使是麻煩的中朝關係都是有戰略價值的。



報告建議美國的制定政策的人不要低估中朝緊密的關係，「以及採取採取步驟去復興及修補這重要的三邊關係」,以此有效地應對朝鮮。