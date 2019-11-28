朝鮮時隔28日再試射不明飛行物

韓國聯合參謀本部11月28日表示，朝鮮當天發射不明飛行物，當局正在分析飛行物的具體參數。飛行物在下午5時發射，其後墜落日本海（韓稱東海）。日本防衛省指它們看來是彈道導彈。

韓國聯合參謀本部11月28日表示，朝鮮當天發射不明飛行物，是朝鮮時隔28天再次發射。（Getty Images）

這是朝鮮時隔28天再次發射飛行物，亦是今年第13次試射。對上一次是10月31日，韓國聯合參謀本部探測到朝鮮從西部平安南道順川一帶，向朝鮮半島東部海域發射兩枚類型不明的近程飛行物，最高飛行高度為90公里，飛行距離約370公里。

日本海上保安廳指出，第一枚飛行物看來是一枚導彈，落入其專屬經濟區（exclusive economic zone）範圍外。韓國軍方其後確認第二枚飛行物亦已發射，它是在朝鮮連浦空軍基地（Yonpo Airfield）發射的。日本防衛省指出，墜落在日本專屬經濟區內的飛行物看來是彈道導彈。

朝中社11月1日報道指，試射的目的在於驗證超大型火箭炮的連續射擊系統的穩定性。朝鮮領袖人金正恩對此表示極為滿意，並向為發展國家自衛軍事力量和加強平壤武裝力量的國防科學家致以祝賀。

朝鮮10月2日曾成功試射「北極星3型」號潛射彈道導彈（SLBM）。韓聯社引述專家指，導彈射程估計達超過2,000公里。