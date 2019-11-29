伊拉克安全部隊實彈鎮壓示威者　最少28死

伊拉克示威者闖進伊朗領事館縱火。全國多地也爆發衝突，安全部隊11月28日開實彈槍鎮壓，最少殺死28名示威者。伊拉克政府成立危機中心希望平息示威。伊朗則譴責示威者攻擊領事館的行為。

反政府示威者向安全部隊投擲汽油彈。（美聯社）

▼想觀看示威的相片，請點擊以下圖輯：

南部城市納西里耶（Nassiriya）的示威者連日堵塞通往市中心的納斯爾橋（Nasr Bridge）。安全部隊27日深夜攻佔，開通主要通道，期間開實彈槍驅散示威者，導致最少24人死亡，另外有數十人受傷。

首都巴格達的示威者佔據三條通往政府所在地綠區（Green Zone）的橋樑，包括朱姆胡里耶、西納（Sinak）和阿赫拉爾（Ahrar）。示威者試圖越過阿赫拉爾橋，但遭到安全部隊開火還擊，導致4人死亡、22人受傷。

示威者闖進南部聖城納傑夫（Najaf）的伊朗領事館並縱火。有示威者形容攻擊領事館是「英勇行為」，也是伊拉克人民的回應，表明不想當伊朗人。不過他估計，示威者將面臨伊朗的報復。

伊拉克政府成立危機中心，希望平息示威。危機中心將會由各省省長帶領，軍方領袖將獲委任為成員，主導各省的軍隊和安全服務。伊拉克爆發示威以來，已經導致最少350人死亡。