【中印關係】印度軍方指責中國越界1025次

中印關係似乎開始出現緊張，繼取消中國代表團訪問、暗指中國背後支持尼泊爾與印度領土爭端後，印度國防部官員11月27日提交最新報告，指責中國軍隊2016年至2018年「非法越界」1,025次。

據《印度時報》11月27日報道，印度國防部國務部長納依克當天向議會聯邦院提交報告稱，2016年至2018年，中國軍隊共對印度「非法越界」1,025次，其中2016年273次、2017年426次、2018年326次。

印度軍隊9月19日首次在中國邊界附近的拉達克地區舉行大規模演習同時，重新啟用了「阿魯納恰爾邦」一個至關重要的前沿軍用着陸場。圖為2019年2月16日，印度空軍舉行大規模演習，代號為Vayu Shakti 2019。（VCG）

納依克在回答相關質詢時解釋說，「由於印中雙方軍隊對邊界實控線的理解不同，因此導致『越界』行為時有發生」，印度正採取措施以確保國防部隊處於準備好應對行動上以及保安上的挑戰。印度有關部門現正收集2019年中國軍隊「越界」的詳細資料。

印度一些政客和媒體經常聚焦「解放軍越界」問題，據此要求政府對中國強硬。印度人民黨議員高塔皮爾（Tapir Gao）11月19日在議會人民院預言：「如果2017年洞朗對峙的局面將來重演，那很可能發生在阿魯納恰爾邦，因中國已侵佔阿魯納恰爾邦（中國稱藏南地區）50至60公里」。