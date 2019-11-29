美墨加官員商討實現貿易協議　勞工爭議成重點

美國、墨西哥及加拿大的貿易官員11月27日聚首華盛頓，就實現《美墨加貿易協議》（USMCA）舉行會議，其中墨西哥官員表示，墨國可能會就勞工問題作出讓步，令美國國會可以批准通過。

加拿大副總理方惠蘭11月27日現身華盛頓，與美國及墨西哥官員就實現《美墨加貿易協議》舉行會談。（AP）

墨西哥副外長塞亞德（Jesus Seade）表示，當局可能會在勞工爭議上作出調整，但不會超出協議的正常範圍。他亦指與加拿大副總理方慧蘭（Chrystia Freeland）進行電話會談，並形容氣氛正面。

方惠蘭同日飛抵華盛頓，與美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）會面，她之後沒有回應三國到底需時多久才完成通過程序，只表示，從加拿大的角度而言，這是一次良好的會面，而且已經做了不少工作。另外，安大略省（Ontario）省長福特（Doug Ford）28日表示，他與總理杜魯多（Justin Trudeau）討論過後，決定會在12月初前往華盛頓，協助參與談判。

《美墨加貿易協議》在2018年簽署，取代原本的《北美自由貿易協定》，其中墨西哥國會已經首先通過，但仍須等待美國及加拿大作出相同舉動才可正式實施。