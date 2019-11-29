捷克最新間諜報告　揭中國招募台灣線人

捷克首都布拉格解除與北京友好城市關係，導致捷克和中國關係惡化後。捷克安全部門最新發布報告顯示，中國加強了在捷克的情報收集和線人招募活動。

綜合媒體11月29日報道，捷克反間諜機關國家安全和信息局11月26日發表的報告指出，中國與俄羅斯2018年繼續在捷克大肆從事間諜活動，中俄已成為捷克最主要國家安全威脅。

賀瑞普自稱「台灣迷」，出任布拉格市長後解除與北京友好城市關係。圖為2019年3月28日，台北市長柯文哲（右）向賀瑞普頒發「榮譽市民狀」。（中央社）

在捷克境內，俄羅斯和中國情報單位的活動最積極和具侵略性。2018年，這兩國的情報活動涉及捷克的政治、外交、諜報、經濟和資訊領域。俄羅斯企圖操弄捷克的決策過程和參與決策的個人，俄所有情報機構都派員在捷克活動；中國則在捷克公民間吸收有潛力的間諜，值得注意的是，中國在捷克的情報部署日增。

報告稱，中國2018年在捷克的情報收集活動力度加強，範圍擴大。中國尤其重視線人的招募活動，目標對準學術界，大學生，捷克安全部門，以及那些有升遷希望的捷克官員。中國通常以培訓，研討會，旅遊等方式把一些人士邀請到中國，旅行費用都由中方支付。中國情報官員也通過「領英」職業介紹網站招募線人。

報告提到中國特別加強了捷克與台灣政治和經濟關係的情報收集活動，目的是想削弱雙方聯繫。

捷克國家安全和信息局新聞秘書史吉哈表示，除了加強在捷克的警察和其他安全部門招募線人外，中國尤其感興趣工業情報的收集。

不過，捷克總統澤曼（Milos Zeman）10月25日批評反情報部門，稱捷克的反情報部門國家安全與信息服務局應該調查經濟犯罪並打擊腐敗，而不是尋找虛構的俄羅斯和中國「間諜」。

俄羅斯時事評論員尼科里斯基指出，除了間諜活動外，捷克同樣關注中國電信巨頭華為公司對國家安全所構成的威脅，這已經成為歐洲許多國家的一股潮流。與此同時，捷克社會中支持台灣和同情流亡藏人的情緒也在上升中。

近來中國和捷克的關係惡化，原因是布拉格解除與北京的友城關係。布拉格市政府10月初宣布，同意取消3年前與北京簽署結為姐妹城市關係的友城協議，因為北京不願意重新談判協議中有關「一個中國」條款的措辭。

針對布拉格的做法，北京市人民政府外事辦公室10日10日發表聲明稱，北京市立即解除與布拉格市友城關係並暫停一切官方往來。 中國駐捷克大使狠批布拉格此舉是背信棄義，中國外交部發言人耿爽10月10日也在記者會上也抨擊了布拉格新一屆市政當局主要官員等人。