日本：印度不加入RCEP的話　日本也不簽

日本首席談判代表11月29日表示，日本將不會考慮在沒有印度的情況下簽署中國支持的區域貿易協定——區域全面經濟夥伴關係協定（Regional Comprehensive Economic Partnership，RCEP）。

彭博社11月29日報道，在日本與印度即將在本週六（30日）舉行外長與防長對話之際，日本首席談判代表29日表示，日本將不會考慮在沒有印度的情況下簽署中國支持的區域貿易協定——區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）。

印度11月份宣布退出RCEP談判，稱該協議對該國最弱勢公民的生計可能造成影響。中方表示，剩餘15個國家決定先行一步，歡迎印度隨時加入RCEP。

日本經濟產業副大臣牧原秀樹表示，談判必須包括印度在內。

報道稱，日本首相安倍晉三尋求在廣泛領域加強與印度的關係，以平衡中國在地區的主導地位。日本和印度的外長及國防部長本週末將舉行首次所謂的「2+2」聯席會議。

日印兩國也參加了與澳洲和美國共同舉行的四方安全會談。北京方面抱怨說，這一舉動可能會引發新的冷戰。

牧原秀樹在談到RCEP將印度納入的問題時表示，從經濟、政治和潛在的國家安全的角度來看，這是有意義的，「日本將繼續勸說印度加入。」牧原秀樹說，日本經濟產業相梶山弘志將與安倍一道，於12月份訪問印度。

日本時事通信社11月20日引述日印外交人士的消息報道，安倍計劃12月15日訪問印度，在為期3天的行程中將走訪孟買等地，並將同莫迪舉行會晤。 日印領導人會晤期間，安倍考慮勸說莫迪重返RCEP談判，並爭取讓印度回心轉意。

彭博社稱，在中國經濟減速及中美貿易戰的背景下，中國尋求加快RCEP協議的簽署進程。在美國特朗普（Donald Trump）政府敦促亞洲國家抵制中國基礎設施貸款與5G技術的情況下，RCEP協議的簽署將加速亞洲經濟體與中國的融合。