【中美角力】傳美再限制企業向華為供貨　華府鷹派盼效果立竿見影

在德法領導人先後表態有關中國電訊設備商華為的5G風波後，英國媒體11月29日披露，美國政府可能會推出新措施，阻止更多使用美國技術的外國產品向中國華為公司供貨。媒體指，美國政府內部一些對華鷹派希望看到立竿見影的效果。

路透社11月29日引述兩名消息人士透露，根據目前的規定，華為關鍵的外國供應鏈仍然不在美國當局的限制範圍內，這引發美國政府內部就對兩項關鍵規定做出調整，展開跨機構討論，這可能擴大美國當局權限，以阻止更多外國生產的產品出售給華為，加大貿易黑名單給華為造成的打擊力度。

華為在5G領域處於世界領先地位，美國不但採取「封殺」措施，還要求歐洲盟友等其他國家聯合抵制。圖為2018年9月26日，北京中國國際信息通信展上，華為5G展台。（VCG）

如果美國商務部修改擬議的規定，將允許美國有關部門對出售給華為的非敏感產品進行監管，比如外國製造的、使用美國技術或組件的標準手機芯片。

這兩名知情人士還稱，美國商務部及相關機構考慮擴大適用範圍的其中一條規定被稱為「最低含量計算準則」（De minimis rule），即判斷在海外生產的產品中美國產品和技術的含量是否達到美國政府有權阻止其出口的水平。

美國政府還可以擴大「直接產品規則」(Direct Product Rule)， 該規則規定，基於美國技術或軟件的外國產品必須符合美國的監管規定。

目前尚不清楚美國政府是否馬上對上述規定做出調整，也不清楚調整是會逐步實施還是突然實施，也不清楚規定的調整將如何進行。預計，這些調整可能只會對華為產生影響。

消息人士透露，美國政府內部的一些對華鷹派希望看到立竿見影的效果。

不過，美國貿易律師雅各布森（Doug Jacobson）認為，這些變化將代表「美國出口管制範圍的大幅擴大，美國的盟友和美國公司是不太會接受的。」預計此舉將擾亂供應鏈，但華為最終會找到其他公司來填補缺口。

此外，儘管華盛頓一直遊說盟友共同參與封殺華為，但歐洲國家顯然與美國不同調。德國總理默克爾（Angela Merkel）11月27日呼籲歐洲人在對中國以及華為5G建設問題上採取共同路線，並同時警告不要對中國採取孤立、隔離的態度。

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11月28日，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）被問及華為帶來的「安全問題」時表示，從未打算「污名化」任何特定公司或特定國家。

中國外交部發言人耿爽則多次批評美國慣於在拿不出任何證據的基礎上，以莫須有的罪名，濫用國家力量打壓特定國家和特定企業。敦促美方停止泛化國家安全概念，停止對中國的蓄意抹黑和打壓，停止對中國特定企業的無理打壓，為中國企業在美經營提供公平、公正、非歧視的環境。