秘魯反對派領袖藤森慶子獲釋　憲法法庭批出人身保護令

秘魯反對派領袖、秘魯前總統藤森（Alberto Fujimori）之女藤森慶子（Keiko Fujimori）被指非法收受巴西建築商120萬美元政治捐款。經過13個月審前羈押，她向該國憲法法庭申請的人身保護令在11月25日獲批，29日獲釋。

秘魯前總統藤森之女藤森慶子（右）指競選總統期間非法收受政治獻金。她在受查期間已被拘達13個月。在憲法法庭11月25日通過給她人身保護令後，她在29日離開位於秘魯利馬的監獄，並丈夫Mark Villanella（左）擁抱。（Reuters）

藤森慶子被指在2011及2016年競選總統期間，非法收受巴西建築商Odebrecht政治捐款。她否認控罪，但2018年10月被判處審前羈押18個月。憲法法庭的決定，讓她在囚13個月後得以獲釋。

秘魯憲法法庭11月25日以4票對3票，通過藤森慶子的人身保護令。法庭此舉不構成裁定她在非法收受政治獻金一案是有罪或無罪的判決，她仍有可能會回到監獄。

現年44歲的藤森慶子29日步出位於首都利馬（Lima）的女子監獄時面露笑容，向在場等候的支持者揮手，並與丈夫擁抱及接吻。她表示13個月的監禁是「人生最痛苦的時間」，並說憲法法庭的決定，糾正一個「充滿濫用與武斷的過程」。

藤森慶子獲釋雖然令其支持者興奮，但未知能否讓她率領導的右翼政黨「人民力量」（Popular Force）受惠。秘魯2020年1月26日舉行國會選舉，因現任總統比斯卡拉（Martin Vizcarra）2019年9月30日以反貪為由解散國會。「人民力量」會參選，然而藤森慶子預期不會參選。