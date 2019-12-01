【中美貿易戰】環球時報：美方必須撤銷關稅

中國《環球時報》12月1日引述不具名消息指，中國堅持在中美兩國的第一階段貿易談判中，美方必須撤銷關稅。

中美快將接近達成第一階段貿易協議，《環球時報》稱在協議中，美方必須要撤銷關稅。（Reuters）

《環球時報》12月1日在Twitter引述消息稱，「美國承諾廢除預定在12月15日加徵的關稅，有關措施無法取代撤銷關稅。」

Sources in Beijing informed the Global Times that China insists the tariffs must be rolled back as part of the first-phase trade deal. A US pledge to scrap tariffs scheduled for December 15 cannot replace the rollbacks of tariffs. #ChinaUSTrade #TheBusinessSource pic.twitter.com/5IJuHMuTNM — The Business Source (@GlobalTimesBiz) 2019年12月1日

《環球時報》11月25日曾稱，中國與美國非常接近達成第一階段貿易協議，駁斥了有關媒體「負面」說法的報道。

此前有知情人士透露，中美第一階段協議談判取得進展，而這一框架將包括美國保證不增加關税，並削減現有關税，美方則希望北京承諾購買數十億美元的美國商品

美國《政治報》網站（Politico）11月27日引述一名高官報道，中美距離達成初步貿易協議「只有幾毫米的距離」。 兩國有望感恩節周末後不久宣布達成所謂的首階段協議。報道引述消息人士稱，白宮目前亦正在考慮逐步取消首三輪關稅，總共影響大約2500億美元的中國進口商品。