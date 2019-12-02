日方率先提議12月底舉行韓日首腦會談　韓媒：背後有三大考量

日本政府首先向韓國方面提議於12月底舉行韓日首腦會談，韓方消息人士指出該提案實際上已於11月初便在日本政府內部決定好。韓媒分析稱，日本轉變立場、積極提議舉行首腦會談有三重考量。

韓國《東亞日報》12月2日報道，日本政府首先向韓國方面提議於12月底舉行韓日首腦會談的方案。日方有關舉行首腦會談的正式議案，在韓國政府宣布有條件延長《韓日軍事情報保護協定》（GSOMIA）期限的11月22日前後提交給韓方，不過日本政府在韓國宣布這一消息之前便早已在政府內部做出上述決定。

報道稱，日本政府高層官員表示，為避免給外界一種「故意避開韓國」的感覺，日本政府於11月初便開始討論12月底在中國四川省成都市舉行韓中日首腦會談期間與韓國舉行首腦會談相關事宜，並且已經向日本首相安倍晉三提議舉行兩國首腦會談。

《東亞日報》分析稱，日本政府的這一舉動實際上是考慮到美方的壓力。美國政府為推動GSOMIA協定期限延長向日方施加壓力稱，「日本也應轉變立場，積極行動」。因此，日方不得不向韓方提議舉行首腦會談，這也是向美方發出「有誠意與韓國舉行會談」的信號。

韓聯社12月2日報道，據韓國政府消息人士表示，對於韓日首腦會談，韓方的立場一直抱持開放歡迎態度。在被問及「日本的氛圍是否發生改變」時，該消息人士稱，「6月大阪二十國集團（G20）首腦峰會時共有30多個國家的領導人出席，但此次韓中日首腦會談只有3個國家領導人出席，因此若不舉行韓日首腦會談，會給外界日本忌諱同韓國對話的印象」。

此外，該消息人士還透露稱，主動向韓方提議舉行首腦會談還有一個現實考量。安倍晉三期望在2021年9月首相任期結束之前實現其政治遺產之一，即解決朝鮮綁架日本人問題。在日朝關係沒有取得絲毫進展、朝鮮媒體接連譴責安倍晉三是「白痴、傻瓜、狗」之後，日本希望韓國方面能出面推動日朝對話。