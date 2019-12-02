日本Japan Display遭革職高層反告僱主　事件曝光後離奇死亡

日本最大中小型熒幕生產公司日本顯示器公司（Japan Display，JDI）一名高層職員，因涉嫌挪用近5.78億日圓（約4000萬港元）公款遭革職兼告發。該職員在11月曾表示要反告公司內部審計不正，卻被發現在一間酒店中倒卧，送院搶救延至30日不治。

JDI是全球最大的中小顯示屏生產商之一，日本各種最高科技研發的顯示技術均在此製造。（VCG）

事發2018年12月，日本顯示器一名高層職員涉嫌挪用公款，4年間共盜取公司資金近5.78億日圓（約4000萬港元），遭公司革職兼刑事告發。至2019年11月27日，消息指該職員正準備反告公司內部審計不正，並稱審計不正是由上層指示。

然而同日他被發現倒在東京一間酒店內，送院搶救延至30日不治。據消息指至26日仍能與他取得聯絡，目前判別死因是懷疑自殺，但詳細仍在調查中。

因當事人死亡關係，有關公司內部審計不正的詳細恐將難以考正。日本顯示器表示，將考慮邀請第三方專家，協助詳細審計公司財政狀況。

日本顯示器是由Sony、東芝、日立和松下4間公司整合成立的顯示屏生產公司，亦是全球最大的中小型顯示屏生產公司。但公司財政狀況近年一直未如理想，2019年5月財報公司赤字1094億日圓（約77億港元），負責超過770億（約55億港元）。