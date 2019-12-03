特朗普連任總統之路　7個搖擺州被指關鍵所在

美媒12月1日報道，在2020年美國總統大選期間，美國威斯康辛州、賓夕法尼亞州、亞利桑那州、邁阿密州、新罕布殊爾州、俄亥俄州、密歇根州等7個州有可能會成為「搖擺州」，但這些搖擺州足以決定美國總統特朗普（Donald Trump）的命運。

根據美國的選舉制度，總統候選人至少要獲得270張選舉人票才能當選，而上述7個州佔了83張選舉人票。事實上，2016美國總統大選的事例足以說明美國總統並不是美國民眾普選出來的，真正在大選中起決定作用的，恰恰是這些搖擺州的選票。

對比2019年第二季度及2016年大選開始時各州國內生產總值（GDP）、失業率、個人收入增長率等數據後可以發現，實際上除亞利桑那州外，所有搖擺州的經濟增長率都比2016年慢。

Leuthold Group的首席投資策略師保爾森（Jim Paulsen）對此表示，「我認為把這次選舉與上次選舉進行比較無太大意義，目前最值得關注的是最近幾個季度的數據跟之前相比是否變弱了」。從2019年一季度到二季度，美國的總體經濟增長率仍然在持續放緩。

維珍尼亞大學政治中心創始人、主任薩巴托（Larry Sabato）則認為，經濟問題現在已經不再是決定誰能夠勝選的主要因素，「現在要想讓一個選民改變他的黨派傾向是很難的，造成這種局面的主要原因就是特朗普。大家要麼愛他愛得要死，要麼恨他恨得要命」。

報道指出，雖然各個搖擺州的經濟可能都在放緩，但特朗普也獲得一些好消息，例如其就任總統期間所有搖擺州的失業率都下降了。另外，與2016年第三季度相比，美國各州第三季度的個人收入增長較為強勁，這多少也能夠在搖擺州的選民中營造一種經濟上的幸福感。

韓國news1網站12月2日報道指出，特朗普很喜歡自吹「美國經濟正處於歷史上最好的時期」。雖然這句話的真實性有待考察，但這能說明特朗普也認為美國經濟的表現對其2020年能否連任是至關重要的。