【彈劾特朗普】關鍵聆訊適逢總統外訪　蓬佩奧批評眾議院安排

美國眾議院情報委員會即將公布總統特朗普（Donald Trump）的彈劾調查報告，通過後再轉交司法委員會，再於12月4日展開關鍵聆訊。由於聽證會適逢特朗普前往倫敦出席北約（NATO）峰會，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）批評眾議院不應作出如此安排。

在美國眾議院召開關鍵聆訊之際，特朗普正出訪英國出席北約峰會。（AP）

眾院情報委員會（House Intelligence Committee）指，報告將涵蓋過去數周的官員聽證會內容，將會有證據證明特朗普濫用職權，利用軍事援助迫使烏克蘭調查政敵、民主黨總統參選人兼前副總統拜登（Joe Biden）父子是否涉及貪污案。

司法委員會4日召開的聽證會被認為十分關鍵，會上將着手確認特朗普的行為是否達到「叛國、賄賂或其他重大犯罪和不當行為」的憲法彈劾標準。外界預料委員會將討論包括濫權、賄賂、藐視國會及妨礙司法等最少4項彈劾理由。

白宮顧問西波隆（Pat Cipollone）譴責調查，批評沒有根據而且受黨派偏差影響，他亦去信司法委員會主席納德勒（Jerrold Nadler）稱白宮不會派員出席4日的聽證會。

特朗普2日啟程前往倫敦，出席3日至4日舉行的北約峰會。蓬佩奧批評由民主黨控制的眾議院，在總統外訪之際召開彈劾聆訊，形容做法「非常不幸」。他稱，美國傳統以來在總統出訪與盟友探討國際議題時，國家都應給予支持，而不應受到國內問題影響而分心。